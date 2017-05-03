Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin bu sezon Emenike ile birlikte bitmeyen krizlerinden biri de Van der Wiel… Hollandalı sağ bek, Galatasaray derbisi öncesinde sakatlığını gerekçe göstererek idmanlara çıkmamaya başlamış ve zihinsel olarak takımdan kopuş yaşamıştı. Van der Wiel geçtiğimiz hafta da ağrıları olduğunu ifade etti ve çalışmaların büyük çoğunluğuna katılmadı. Çekilen MR'ları temiz çıkan Hollandalı, buna rağmen antrenmanları aksattı ve Çaykur Rizespor maçının 18 kişilik kadrosuna alınmadı.

ADVOCAAT OYNATMAZ

Kendisine ihtiyaç olan dönemde ortalarda gözükmeyen Van der Wiel'in, Şener'in sakatlığında sağ bekte yaşanan krize çare olup olmayacağı merak konusu… Ancak Samandıra kaynakları, Advocaat'ın Galatasaray maçı öncesinde oynatılmayacağını anlayınca kendisiyle de problem yaşayan vatandaşını Beşiktaş maçı öncesinde kesinlikle düşünmediğini ifade ediyor.

OYUN İÇİNDE YERLER DEĞİŞECEK

Beşiktaş derbisinde sağ bekte Ozan Tufan'ın görev alması bekleniyor. Sarı kart cezalısı Mehmet Topal'ın yerine ise Neustadter, en güçlü aday konumunda. Souza ve Alper'le birlikte Neustadter'in maça orta alanda başlayacağı, gidişata göre Ozan ve Neustadter'in maç içinde yerlerini değiştirebileceği ifade edildi.