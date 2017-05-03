Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Galatasaray’ı 3-0 yenen Fenerbahçe, seriyi de 3-0 kazanarak, 2016-2017 sezonunun şampiyonu oldu. Sarı-lacivertli takım, serideki ilk iki maçı da 3-0’lık skorlarla kazanmıştı. Fenerbahçe, iki takımın da kontrollü başladığı maçta, rakibinin son anda yaptığı hataları iyi değerlendirdi ve ilk seti 25-20 üstün bitirdi.

Natalia’nın smaçları...

İkinci sete iyi başlayan Galatasaray, teknik molaları 8-6 ve 16-15 önde geçmesine rağmen, Fenerbahçe Natalia’nın smaçlarıyla üstünlüğü tekrar eline geçirdi ve bu setti de 25-18 kazandı. Etkili mücadelesini sürdürerek son setten de 25-23 galip ayrılan Fenerbahçe, hem maçı hem de seriyi 3-0 kazanarak, kupayı 5. defa müzesine götürdü. Sarı-lacivertli takım, daha önce 2008-09, 2009-10, 2010-11 ve 2014-15 sezonlarında ipi göğüslemişti. Final oynayan Galatasaray’ın ise ligde şampiyonluğu bulunmuyor.

Nihan gözyaşlarıyla

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, kariyerini sonlandıran sarı-kırmızılı libero Nihan Güneyligil’e bir plaket verdi. Nihan voleybolu bırakma kararını gözyaşlarıyla açıkladı.

Kupa Üstündağ ve Güler’den

F.Bahçe’ye şampiyonluk kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Vestel Satış Pazarlama Genel Müdürü Ergün Güler takdim etti.

Bakan Kılıç kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şampiyon olan Fenerbahçe için tebrik mesajı yayımladı. Bakan final serisinde mücadele eden Galatasaray’ı da tebrik ettiğini bildirdi.

Bursa Challenge’ta

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi klasman etabı ikinci maçında, Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Çanakkale Belediyespor’u 3-1 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve ligi 5. sırada tamamladı. Bursa ekibi gelecek sezon Türkiye’yi CEV Challenge Kupası’nda temsil edecek.