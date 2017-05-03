Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında iki İspanyol ekibi Real Madrid ve Atletico Madrid, Santiago Bernabeu’da karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon kupayı 11. kez müzesine götüren Real Madrid, rakibini Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun ayağından bulduğu 3 golle mağlup ederek bu sezon da final oynama yolunda büyük bir avantaj sağladı. 10, 73 ve 86. dakikalarda Atletico Madrid ağlarını sarsan Cristiano Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turlarında 50 gol barajını aşarak tarihe geçti. Portekizli yıldız eleme turlarında 52 gole ulaştı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 10 Mayıs Çarşamba günü Vicente Calderon’da oynanacak.