Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son günlerde gündemden düşmeyen Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile ilgili yeni bir haber var. Gazzetta dello Sport'un, The Sun aracılığıyla yayınladığı habere göre Kim Jong, Serie A ekiplerinden Cagliari'yi destekliyor.

SERİE A'DA GOL ATAN İLK KUZEY KORELİ

Kim Jong'un İtalyan ekibini desteklemesinin sebebi ise vatandaşı Kwang-Song Han'ın Cagliari'de top koşturuyor olması. 18 yaşındaki Kwang-Song Han, geçtiğimiz günlerde Torino'ya karşı bir gol atmış ve Serie A'da gol atan ilk Kuzey Koreli futbolcu olmuştu.



Öte yandan Gazzetta dello Sport'a konuşan İtalyan siyasetçi Antonio Razzi, ''Kim Jong Un, İtalyan futbolunu ve NBA'i yakından takip ediyor. Bu liglerle ilgili her şeyi biliyor'' şeklinde konuştu.