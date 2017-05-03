Spor Toto 2. Lig'de MKE Ankaragücü ve İstanbulspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselecek üçüncü ve son ekibin belli olacağı play-off müsabakaları yarın başlayacak. Beyaz Grup'ta İstanbulspor, Kırmızı Grup'ta ise MKE Ankaragücü'nün doğrudan 1. Lig'e çıktığı 2. Lig'de, bu ekipleri takip eden dörder takım play-off mücadelesi verecek. Çeyrek final ilk maçlarının yarın saat 16.00'da oynanacağı play-off'ta rövanş müsabakaları ise 8 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. Beyaz Grup'ta Sivas Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler ile Kocaeli Birlikspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kırmızı Grup'ta ise Menemen Belediyespor-Gümüşhanespor ve Hatayspor-Kastamonuspor 1966 maçları oynanacak. Çeyrek finalde rakiplerini saf dışı bırakacak takımlar 12 ve 16 Mayıs'ta yarı finalde karşılaşacak. İki grupta yarı final turunu geçecek ekipler 21 Mayıs Pazar günü final maçında TFF 1. Lig'e yükselecek üçüncü ekip olmak için sahaya çıkacak.
TFF 1. Lig'e son bilet mücadelesi başlıyor
03.05.2017 - 10:16 | Son Güncelleme: 03.05.2017 - 10:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto 2. Lig'de MKE Ankaragücü ve İstanbulspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselecek üçüncü ve son ekibin belli olacağı play-off müsabakaları yarın başlayacak.
Etiketler : TFF 1. Lig,
469943 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/469943.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
29
19
7
3
58
28
30
64
2
Başakşehir
29
17
9
3
57
26
31
60
3
Fenerbahçe
29
16
8
5
53
27
26
56
4
Galatasaray
29
16
4
9
55
33
22
52
5
Trabzonspor
29
14
6
9
34
27
7
48
6
Antalyaspor
29
13
7
9
37
37
0
46
7
Gençlerbirliği
29
10
10
9
28
28
0
40
8
Konyaspor
29
10
10
9
33
35
-2
40
9
Osmanlıspor FK
29
9
11
9
36
32
4
38
10
Kasımpaşa
29
10
7
12
38
39
-1
37
11
K.D.Ç. Karabük
29
10
6
13
30
37
-7
36
12
Akhisar Bld.
29
10
6
13
28
39
-11
36
13
Bursaspor
29
10
5
14
30
45
-15
35
14
Alanyaspor
29
10
4
15
45
54
-9
34
15
Kayserispor
29
8
6
15
39
51
-12
30
16
Gaziantepspor
29
7
5
17
28
47
-19
26
17
Ç. Rizespor
29
6
6
17
31
48
-17
24
18
Adanaspor
29
5
5
19
28
55
-27
20
30. Hafta Maçları
5.5.2017
Antalyaspor - Medipol Başakşehir Fk
6.5.2017
Trabzonspor - Kayserispor
6.5.2017
Gençlerbirliği - Adanaspor
6.5.2017
Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor
6.5.2017
Galatasaray - Kasımpaşa
7.5.2017
Çaykur Rizespor - Bursaspor
7.5.2017
Beşiktaş - Fenerbahçe
8.5.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
8.5.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gaziantepspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
30
17
6
7
44
29
15
57
2
Eskişehirspor
31
16
10
5
60
37
23
55
3
Sivasspor
30
14
10
6
42
26
16
52
4
Giresunspor
31
14
8
9
38
31
7
50
5
Ümraniyespor
31
12
12
7
39
31
8
48
6
Boluspor
30
14
5
11
49
49
0
47
7
Göztepe
30
13
7
10
44
43
1
46
8
Altınordu
30
11
10
9
38
36
2
43
9
Balıkesirspor
30
8
12
10
48
38
10
36
10
Elazığspor
30
11
9
10
37
32
5
36
11
Denizlispor
31
10
9
12
43
43
0
36
12
Adana Demirspor
30
8
13
9
42
44
-2
34
13
Manisaspor
30
9
9
12
43
46
-3
33
14
Samsunspor
31
8
8
15
25
42
-17
32
15
Şanlıurfaspor
30
7
9
14
32
40
-8
30
16
Gaziantep BŞB
30
7
8
15
31
42
-11
29
17
Bandırmaspor
30
7
7
16
35
49
-14
28
18
Mersin İ.Y.
31
6
10
15
28
60
-32
25