Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçın ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.