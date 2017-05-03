Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmit’te yapımı yüzde 98 seviyelerinde devam eden 33 bin kişilik yeni Kocaeli Stadyumu’nda çim serim işlemleri tamamlandı. TOKİ tarafından 150 bin metrekare alan üzerine yapılan stadyumda zeminine doğalgaz ve su hatları bağlanmasıyla çim serim işlemleri de bitirildi. Türkiye’nin Avrupa Şampiyonası adaylığı sürecinde elini güçlendirecek stadyumlar arasında olması beklenen Kocaeli Arena’da ilk maçın bu ayın ortalarında oynanması bekleniyor.

"İNŞALLAH MAYI AYI İTİBARİYLE BURADA FUTBOL OYNANABİLECEK"

Kocaeli Arena Stadyumu’nda yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, “Şu an geldiğimiz son nokta geçici kabul aşamasındayız. Son rötuşlar yapılmaktadır. Mayıs ayının sonu itibariyle stadyum futbol oynanabilecek hale gelmiş olacaktır. Şu anda çim ve zeminler tamamlandı. Koltuklarda ise büyük bir kısmı tamamlanmış durumda. Bu anlamda hem localar hem soyunda odaları hazır haldedir. Stadyum çalışmalarımızda yüzde 98’lik bir seviyedeyiz. Şu anda bütün bağlantılar da gerçekleştirildi. Çevre düzenlemeleri de tamamlanmış durumda. Özellikle yeşil alanlar yeşillenmiş durumda. Stadyum çevresindeki asfalt çalışmaları devam ediyor. İnşallah mayıs ayı itibariyle burada futbol oynanabilecek bir halde olacağız" dedi.

“AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA HAZIR OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

Avrupa Şampiyonası’na hazır bir stadyumun inşa edildiğini belirten Çintimar, “Avrupa Şampiyonası’na aday durumdayız. Almanya ile çekişiyoruz ama bizim daha hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü ülkemizin genelinde futbol oynanabilecek FIFA standartlarındaki sahalardan birisi olan bu sahanın da Avrupa Şampiyonası’nda kullanılacağını biliyoruz. Bu anlamda en başta ülkemizin bugüne kadar yapmış olduğu en büyük organizasyonda il olarak bizler de yer almış olacağız. Bölgeye katkısını da görüyoruz. Her gün bölgede yeni yerleşim alanları oluşturuluyor" diye konuştu.

“STADYUM TAMAMLANDIĞINDA KOCAELİ’DEKİ SPORUN LOKOMOTİF GÖREVİNİ ÜSTLENECEK"

Stadyumun tamamlanmasıyla birçok hizmetin verileceğini belirten Çintimar, "Bu sahada artık bir takımın olacağına inanıyorum. Bu da bunu tetikleyecektir. Sadece futbol olarak düşünmeyelim, saha bittiğinde farklı alanların oluşmasıyla yaşayan bir stadyum hale gelecektir. 54 locamız bulunmaktadır. İnsanlarımızın ya da firmalarımızın ofis olarak kullanması yönünde de çalışmamız olacak. Biliyorsunuz ki İsmet Paşa Stadyumu’nun bölgesi çok daraldı. Kocaeli çok hızlı büyüyen bir şehir haline geldi ve oraya artık sığamıyoruz. Bu süreçte buranın olması bölgeyi kalkındıracağı gibi ilimizdeki sporu da çok büyük bir lokomotif görevini de göreceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"AÇILIŞI BÜYÜK BİR ORGANİZASYONLA BİRLİKTE İCRA EDİLECEK"

Stadyum açılışının görkemli ve büyük bir organizasyonla yapılacağını vurgulayan Çintimar, "Bakanlığımız bu tür açılışları büyük organizasyonlarla icra etmektedir. Şunu ifade etmek gerekirse ilimizin büyüklerinin bu konuda bir çalışmaları ve talimatları olacaktır. Bunları açıklamak onlara yakışır. Bizim de onların vermiş olduğu talimatlarla burayı gerçekleştirmek ve yakışır bir şekilde açılış yapmak gibi gayretimiz olacaktır” diye konuştu.

YEŞİL STADYUM ÖZELLİĞİ TAŞIYACAK

Öte yandan stadyumun en büyük özelliklerinden biri de inşaatına başlanılan yerin eski bir taş ocağı olması. Kullanılmayan bir taş ocağı havzasına yapılan ve zemini kaya olması itibariyle Kocaeli’nin en sağlam zeminlerinden birine sahip olan pişmaniye simgeli Kocaeli Stadyumu’nun çevresine dikilecek yaklaşık 2 bin ağaç ile birlikte de ’Yeşil Stadyum’ olma özelliği taşıyacak.

ULAŞIM OLANAKLARI BAKIMINDAN GÜÇLENDİRİLECEK

Stadyum ayrıca ulaşım imkanları bakımından da örnek projeler içinde yer alacak. Yeni yapılacak olan Kuzey Marmara Yolundan bağlantı alacak olan stadyumu, D-100’den gelecek bağlantı yolu, yapılması planlanan tramvay projesi ve Sabiha Gökçen’e yarım saat mesafesi ile de en ulaşılabilir statlardan biri olacak. Stadyumunda, 1000’i kapalı, 700’de açık olmak üzere bin 700 araçlık otopark alanı da bulunacak. 33 bin kişi kapasiteli tribünlerde ise 576 VIP tribünü ve 50 adet loca bulunacak olan Kocaeli Stadyumu’nda, 22 adet asansör ve 64 adet de giriş kapısı olacak.