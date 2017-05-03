Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk ayağında Real Madrid Atletico Madrid'i 3-0 yenerken üç gol birden attı. Portekizli yıldız böylece Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını da 103'e çıkardı...

Şampiyonlar Ligi'nde Cristiano Ronaldo'dan daha fazla gol atabilen sadece bir temsilcimiz var. O da Galatasaray... Ancak sarı-kırmızılı ekibin gol sayısı 106... Dolayısıyla Ronaldo'nun bu sezon olmasa da, gelecek sezon Galatasaray'ı da geride bırakabileceği öngörülebilir.

Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan takım 498 golle Real Madrid... Barcelona 459 ile ikinci, Bayern Münih 415 ile üçüncü ve Manchester United da 350 ile dördüncü.

Daha sonra sıralama şöyle: Arsenal (281), Juventus (259), Chelsea 249, Milan 229, Porto (218), Lyon (187), B.Dortmund (166), Inter (148), Paris SG (146), Valencia (146), Leverkusen (137), Dinamo Kiev (133), Olimpiakos (133), Ajax (129), Liverpool (129), Monaco (107), Shakhtar Donetsk (106), Galatasaray (106), Cristiano Ronaldo (103)...