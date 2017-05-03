Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Atiba belirsizliği devam ediyor. Sakatlığını atlatamayan Kanadalı futbolcu son antrenmana da çıkmadı. Sağlık ekibinin yoğun tedavi uyguladığı Atiba'nın derbide oynama ihtimali her geçen gün azalıyor. Tecrübeli oyuncunun cuma gününe kadar çalışmalara katılamaması halinde kritik karşılaşmada forma giyemeyebilir.

Bu ihtimali gözönünde bulunduran teknik direktör Şenol Güneş, Necip ve Tolgay'a hazır olmaları talimatını verdi. Güneş Atiba'nın pazar gününe kadar hazır olmaması durumunda 6 numara pozisyonunda Necip veya Tolgay'a şans verecek. Takımın bir diğer defansif orta saha oyuncusu Gökhan İnler'in ise forma giyme ihtimali düşük. Son maçlarda kadroya alınmayan Gökhan'ın derbide 11'de başlaması zor görünüyor.

Beşiktaş taktik çalışmalarına devam ediyor. Hücum organizasyonlarını denendiği son antenmanda ceza sahası dışından çekilen şutlar ve kanat atakları üzerine çalışmalar yapıldı.