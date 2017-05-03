Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçından Fransız ekibi Olympique Lyon'u konuk eden Ajax, sahadan 4-1'lik farklı galibiyetle ayrıldı.

Johan Cruyff (Amsterdam) Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 25 ve 71. dakikalarda Bertrand Traore, 34. dakikada Kasper Dolberg ve 49. dakikada Amin Younes kaydetti. Lyon'un tek golü ise 66. dakikada Mathieu Valbuena'dan geldi.

Ajax 4-1'lik galibiyetle final için büyük avantaj yakalarken, Beşiktaş'ı eleyerek yarı finale çıkan Lyon turu zora soktu.

Avrupa kupalarında oynadığı son 13 maçta sahasında yenilmeyen Ajax, son 7 iç saha müsabakasını da kazandı.

Bu maçın rövanşı 11 Mayıs Perşembe günü Fransa'da oynanacak.



AJAX 4-1 LYON MAÇ ÖZETİ GOLLERİ İZLE