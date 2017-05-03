Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darüşşafaka Doğuş, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasının erteleme maçında, sahasında Galatasaray Odeabank'ı 78-69 yendi. Bu sonucun ardından bir maçı eksik Darüşşafaka Doğuş ligdeki 20. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Odeabank 11. kez yenildi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Odeabank, Sinan Güler ve Micov'un üç sayı çizgisinin gerisinden buldukları basketlerle, 4. dakikayı 12-6 önde geçti. Clyburn'ün skorer oyunuyla toparlanan Darüşşafaka Doğuş, aynı oyuncunun 5. dakikadaki isabetiyle beraberliği yakaladı: 13-13. Savunma sertliğini arttıran ve hücumda Daye ile skor üreten sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 22-14 önde kapattı.

Konuk ekip ikinci çeyreğe Diebler'ın üç sayılık basketiyle farkı çift hanelere (14-25) yükselterek girdi. Bertans ve Wanamaker ile 6-0'lık seri yakalayan ev sahibi takım, 14. dakikada farkı yeniden tek hanelere çekti: 20-27. Periyodun kalan bölümü karşılıklı isabetlerle geçildi ve soyunma odasına Galatasaray Odeabank, 41-34 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısında Darüşşafaka Doğuş, Wanamaker ve Bertans'ın sayılarıyla 25. dakikada (45-45) beraberliği sağladı. Periyot sonunda da Wanamaker-Bertans ikilisiyle skor üreten yeşil-siyahlılar, son çeyreğe 59-56 önde girdi.

Mücadelenin son periyoduna Bertans'ın basketleriyle başlayan Darüşşafaka Doğuş, 33. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 66-58. Mücadelenin bitimine 5 dakikada 50 saniye kala Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, maçın hakemlerine itirazı dolayısıyla 2 teknik faul alarak diskalifiye edildi. Furkan Aldemir'in 35. dakikadaki basketiyle farkı 10 sayıya kadar (72-62) çıkaran Darüşşafaka Doğuş, kalan bölümde rakibinin eşitliği yakalamasına izin vermedi ve sahadan 78-69 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Darüşşafaka Doğuş formasıyla 19'ar sayı kaydeden Wanamaker ve Bertans olurken, Galatasaray Odeabank'ta Daye ve Sinan Güler 18'er sayıyla oynadı.

DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ: 78 - GALATASARAY ODEABANK: 69

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Ersan Ergüler, Alper Özgök

Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 19, Clyburn 7, Okben Ulubay, Anderson, Zizic 12, Bertans 19, Birkan Batuk 3, Moerman 7, Furkan Aldemir 11, Mehmet Yağmur

Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 18, Göksenin Köksal 4, Micov 11, Daye 18, Ege Arar 5, McCollum 5, Diebler 3, Schilb 3, Can Korkmaz, Orhan Haciyeva 2

1. Periyot: 14-22

Devre: 34-41

3. Periyot: 59-56

Beş faulle çıkan: 37.57 Ege Arar (Galatasaray Odeabank)