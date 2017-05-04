Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'dan Fenerbahçe'de bu sezon bekleneni veremeyen Van Persie ile ilgili flaş iddia geldi... Sport 1'e göre Robert Lewandowski'yi daha fazla dinlendirmek isteyen Bayern Münih tecrübeli bir forvet arıyor. Bavyera devinin listesindeki isimlerden birinin de Van Persie olduğu belirtildi. Dzeko, Mario Gomez, Huntelaar da alternatifler arasında.