Almanya'dan Fenerbahçe'de bu sezon bekleneni veremeyen Van Persie ile ilgili flaş iddia geldi... Sport 1'e göre Robert Lewandowski'yi daha fazla dinlendirmek isteyen Bayern Münih tecrübeli bir forvet arıyor. Bavyera devinin listesindeki isimlerden birinin de Van Persie olduğu belirtildi. Dzeko, Mario Gomez, Huntelaar da alternatifler arasında.
Almanlar duyurdu! Van Persie, Bayern Münih'e...
04.05.2017 - 09:45 | Son Güncelleme: 04.05.2017 - 09:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Alman Sport 1'in iddiasına göre, Fenerbahçe'de beklentileri karşılamayan Hollandalı yıldız, Alman devi Bayern Münih'in transfer listesinde yer alıyor...
Kaynak: Fotomaç
Etiketler : fenerbahçe,bayern münih,
470203 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/470203.aspx
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PTT 1. Lig
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P.
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7
3
58
28
30
64
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Başakşehir
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17
9
3
57
26
31
60
3
Fenerbahçe
29
16
8
5
53
27
26
56
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Galatasaray
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16
4
9
55
33
22
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5
Trabzonspor
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14
6
9
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7
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37
0
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10
9
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28
0
40
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Konyaspor
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10
10
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35
-2
40
9
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9
11
9
36
32
4
38
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Kasımpaşa
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10
7
12
38
39
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37
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K.D.Ç. Karabük
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10
6
13
30
37
-7
36
12
Akhisar Bld.
29
10
6
13
28
39
-11
36
13
Bursaspor
29
10
5
14
30
45
-15
35
14
Alanyaspor
29
10
4
15
45
54
-9
34
15
Kayserispor
29
8
6
15
39
51
-12
30
16
Gaziantepspor
29
7
5
17
28
47
-19
26
17
Ç. Rizespor
29
6
6
17
31
48
-17
24
18
Adanaspor
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5
5
19
28
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20
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Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
31
17
6
8
44
34
10
57
2
Eskişehirspor
31
16
10
5
60
37
23
55
3
Sivasspor
31
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10
6
43
26
17
55
4
Giresunspor
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8
9
38
31
7
50
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Ümraniyespor
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12
12
7
39
31
8
48
6
Boluspor
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14
5
11
49
49
0
47
7
Göztepe
31
13
7
11
44
44
0
46
8
Altınordu
30
11
10
9
38
36
2
43
9
Balıkesirspor
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9
12
10
51
40
11
39
10
Elazığspor
31
11
10
10
37
32
5
37
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Denizlispor
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10
9
12
43
43
0
36
12
Adana Demirspor
30
8
13
9
42
44
-2
34
13
Manisaspor
30
9
9
12
43
46
-3
33
14
Samsunspor
31
8
8
15
25
42
-17
32
15
Bandırmaspor
31
8
7
16
40
49
-9
31
16
Şanlıurfaspor
31
7
9
15
34
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-9
30
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Gaziantep BŞB
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7
9
15
31
42
-11
30
18
Mersin İ.Y.
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15
28
60
-32
25