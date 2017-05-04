Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Celta Vigo - Manchester United TRT 1 şifresiz canlı izle ile ilgili detaylar burada... Celta Vigo ile Manchester United, bu akşam UEFA Avrupa Ligi ilk maçında karşı karşıya gelecek. Bu sezon La Liga'da inişli çıkışlı bir grafik sergileyen İspanyol ekibi Celta Vigo, Manchester United karşısında kendi evinde gol veya goller bularak İngiliz temsilcisini sahasından eli boş göndermek istiyor. Manchester United ise zorlu Celta Vigo deplasmanından avantajlı bir skorla ayrılmanın hesabını yapıyor. Bu zorlu Celta Vigo Manchester United maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. İşte Celta Manchester maçı ile ilgili tüm detaylar...

Celta Vigo-Manchester United maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Celta Vigo-Manchester United yarı final ilk maçı bu akşam saat 22.05'ten itibaren canlı yayınla TRT1 ekranlarında. Ayrıca maçın canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr'de olacak.

Manchester United nasıl geldi?

Uefa Avrupa Ligi'ne grup aşamasında başlayan İngiliz devi Fenerbahçe'nin de yar aldığı A Grubu'nda 2. olarak gruptan çıktı. Mourinho'nun öğrencileri daha sonra sırasıyla Saint-Etienne, Rostov ve son olarakta Anderlect'i eleyerek yarı finale yükseldi.

Celta Vigo nasıl geldi?

Avrupa Ligi'ne gruplarda başlayan İspanyol ekibi G Grubu'nu Ajax'ın ardından 2. sırada tamamlayarak bir sonraki tura kaldı. İspanyol boğaları La Liga'daki inişli-çıkışlı grafiğine rağmen Shaktar, Krasnodar ve Genk'i saf dışı bırakarak yarı finale çıkan 4 ekipten biri oldu.

Celta Vigo: Alvarez, Mallo, Fontas, Cabral, Jonny, Radoja, Hernandez, Aspas, Wass, Sisto, Guidetti

Manchester United: De Gea, Valencia, Bailly, Jones, Darmian, Fellaini, Herrera, Pogba, Mkhitaryan, Rashford, Matrial

EN GOLCÜ İSİMLER

Celta Vigo

Iago Aspas: 5 gol

John Guidetti: 4 gol

Fabian Orellana: 2 gol

Manchester United

Zlatan Ibrahimovic: 5 gol

Henrikh Mkhitaryan: 5 gol

Jesse Lingard: 2 gol