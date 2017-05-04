Forma renkleriyle uyumlu ve yaralanmaları minimuma indirecek şekilde başörtüsünün takılması uygulaması 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak.
FIBA’nın başörtüsü için belirlediği şartlar şöyle:
- Siyah, beyaz ya da forma ile aynı renkte olması
- Bir takımdaki uygulama bütün oyuncular için aksesuarlar gibi aynı renkte olacak
- Yüzü tamamen veya kısmet kapatmayacak (gözler, burun dudaklar vs.)
- Giyilen başörtüsü diğer oyuncular için tehlikeli olamaz
- Yüzde ve boyunda açma/kapama aparatları olmayacak
- Yüzde dışarı çıkan bir parça olmayacak