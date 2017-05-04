Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hem terör olaylarının hem de uyuşturucu satışlarının yoğun olduğu Barbaros, Dağlıoğlu, Havuzlubahçe ve Akkapı mahallelerinde çocukları topluma kazandırmak ve spora yöneltmek için çaba harcayan Çukurova Press Havuzlubahçe Spor Kulubü'de oynayan çocuklara Başkan Engin Kanber’in organizasyonunda Vali Demirtaş ziyaret gerçekleştirdi.

“Sizlere vatandaş olarak büyük görev düşüyor”

Güney Yıldızı Stadyumu’nda gerçekleşen ziyarette Vali Demirtaş’a çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çocukların ailelerinin de bulunduğu programda konuşan Vali Demirtaş, uyuşturucu ile mücadelede sporun önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Ayrıca uyuşturucu ile mücadelede velilerin yardımının çok önemli olduğunu belirten Adana Valisi Mahmut Demirtaş, “Tabi, bizim en büyük problemimiz uyuşturucu ile mücadele de birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekmektedir. Eğer bir olursak bu problemi çok kısa sürede çözeceğimize yürekten inanıyorum. 24 saat emniyetimizin ve jandarmamızın 155 ve 156 numaralı telefonları çalışıyor. İster torbacı olsun, ister sizleri rahatsız eden kişiler olsun bunları bize bildirmeniz yeterli. Biz bunlarla mücadelede çok hızlı bir şekilde üstlerine gidiyoruz. Tabi sizlere çok şey düşüyor vatandaşlar olarak. Sizler bu konuda bizlere yardımcı olursanız bizler işlerimizi çok daha rahat bir şekilde yaparız. Ama her şeyden bu ülkenin birlik ve beraberliği ile kardeşliğini koruduktan sonra üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yoktur diye düşünüyorum” diye konuştu.

Çukurova Press Havuzlubahçe Kulübü'nün yöneticileri Vali Demirtaş'tan sahanın kullanım hakkının kendilerine devredilmesi halinde tesisi kötü görünümünden kurtararak ayağa kaldırma sözünü verdi.



Düzenlenen programa Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve protokol üyeleri de katıldı.