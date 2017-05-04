Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya'nın liderliğini koruduğu sıralamanın ilk 10'unda bulunan takımlar yer değiştirmedi. Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 18, İzlanda 21, Ukrayna 37, Finlandiya 97, Kosova ise 172. sırada kendilerine yer buldu.

Madagaskar, 9 basamak birden atlayarak 111. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.



Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 1 Haziran'da açıklanacak.



Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

1. Brezilya

2. Arjantin

3. Almanya

4. Şili

5. Kolombiya

6. Fransa

7. Belçika

8. Portekiz

9. İsviçre

10. İspanya