Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra sahanın belirli bölgelerinde savunmada pozisyon alma çalışmaları yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde üç ayrı takım halinde topa sahip olma ve savunmadan hücuma, hücumdan savunmaya geçiş çalışmaları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise taktik çalışmaların yapıldığı 11’e 11 çift kale maç gerçekleştirildi. Semih Kaya antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Tedavisi ve kondisyon çalışmaları tamamlanan Serdar Aziz, takıma katılma adına saha adaptasyon çalışmalarına başladı. Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç için kampa girecek.
Galatasaray, Kasımpaşa'ya bileniyor
04.05.2017 - 15:38 | Son Güncelleme: 04.05.2017 - 15:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Etiketler : galatasaray,gs kasımpaşa maçı,
470338 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/470338.aspx
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Süper Lig
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Takım
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Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
29
19
7
3
58
28
30
64
2
Başakşehir
29
17
9
3
57
26
31
60
3
Fenerbahçe
29
16
8
5
53
27
26
56
4
Galatasaray
29
16
4
9
55
33
22
52
5
Trabzonspor
29
14
6
9
34
27
7
48
6
Antalyaspor
29
13
7
9
37
37
0
46
7
Gençlerbirliği
29
10
10
9
28
28
0
40
8
Konyaspor
29
10
10
9
33
35
-2
40
9
Osmanlıspor FK
29
9
11
9
36
32
4
38
10
Kasımpaşa
29
10
7
12
38
39
-1
37
11
K.D.Ç. Karabük
29
10
6
13
30
37
-7
36
12
Akhisar Bld.
29
10
6
13
28
39
-11
36
13
Bursaspor
29
10
5
14
30
45
-15
35
14
Alanyaspor
29
10
4
15
45
54
-9
34
15
Kayserispor
29
8
6
15
39
51
-12
30
16
Gaziantepspor
29
7
5
17
28
47
-19
26
17
Ç. Rizespor
29
6
6
17
31
48
-17
24
18
Adanaspor
29
5
5
19
28
55
-27
20
30. Hafta Maçları
5.5.2017
Antalyaspor - Medipol Başakşehir Fk
6.5.2017
Trabzonspor - Kayserispor
6.5.2017
Gençlerbirliği - Adanaspor
6.5.2017
Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor
6.5.2017
Galatasaray - Kasımpaşa
7.5.2017
Çaykur Rizespor - Bursaspor
7.5.2017
Beşiktaş - Fenerbahçe
8.5.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
8.5.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gaziantepspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
31
17
6
8
44
34
10
57
2
Eskişehirspor
31
16
10
5
60
37
23
55
3
Sivasspor
31
15
10
6
43
26
17
55
4
Giresunspor
31
14
8
9
38
31
7
50
5
Ümraniyespor
31
12
12
7
39
31
8
48
6
Boluspor
30
14
5
11
49
49
0
47
7
Göztepe
31
13
7
11
44
44
0
46
8
Altınordu
30
11
10
9
38
36
2
43
9
Balıkesirspor
31
9
12
10
51
40
11
39
10
Elazığspor
31
11
10
10
37
32
5
37
11
Denizlispor
31
10
9
12
43
43
0
36
12
Adana Demirspor
30
8
13
9
42
44
-2
34
13
Manisaspor
30
9
9
12
43
46
-3
33
14
Samsunspor
31
8
8
15
25
42
-17
32
15
Bandırmaspor
31
8
7
16
40
49
-9
31
16
Şanlıurfaspor
31
7
9
15
34
43
-9
30
17
Gaziantep BŞB
31
7
9
15
31
42
-11
30
18
Mersin İ.Y.
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6
10
15
28
60
-32
25