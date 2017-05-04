Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mürüvvet Karaboğa, dönemin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, 21 Ekim 2012 günü Mardan Stadı'nda Antalyaspor ile oynanan maçın son dakikalarında önce hakeme, ardından seyircilere ve kendisine küfür ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Karaboğa ayrıca Terim aleyhine 100 bin liralık tazminat davası açtı. Fatih Terim de avukatları aracılığıyla Karaboğa aleyhine 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.



Hakaret suçlamasıyla Antalya 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Karaboğa'nın da tespit edilemeyen sözlerle hakaret ettiği varsayılarak Fatih Terim'e ceza verilmedi. Antalya 7'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen tazminat davasında ise Fatih Terim 3 bin 500 lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Mahkeme, Terim'in açtığı 100 bin liralık karşı davanın ise reddine hükmetti. Mahkemenin kararında, kesinleşen Antalya 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi ilamındaki gerekçeler ve maddi vakıalar gereğince olayın ağır tahrik altında meydana geldiği gözetilerek, yaşanan acı ve sıkıntıların kısmen giderilmesi için davalıdan 3 bin 500 lira manevi tazminatın alınıp davacıya ödenmesine karar verildiği belirtildi.



Mahkemenin kararını değerlendiren Mürüvvet Karaboğa'nın avukatı Rasim Demirkan, adaletin geç de olsa tecelli ettiğini söyledi. Demirkan, “Yaklaşık 6 yıldır devam eden hukuk mücadelesi sonunda verilen tazminat miktarı düşük görülse de verilen karar hala Türkiye'de hukukun ağır-aksak yürüdüğünü gösteren örnek bir karardır. Fakat biz manevi tazminata düşük hükmedildiği gerekçesiyle kararı istinaf mahkemesinde temyize götüreceğiz. Zannederim karşı taraf da götürür" dedi.