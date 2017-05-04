Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Espanyol-Barcelona maçında bir futbolseverin stada tabancayla girdiği haberleri sonrası o taraftar ortaya çıktı.

El Periodico'ya konuşan Jose Manuel Perez Diaz, "Barcelona'yı tutuyorum. Gole sevindim. Hatta Messi'nin Bernabeu'da yaptığı şekilde Barcelona formasını tuttum. Ama Espanyol tribünündeydim. 40 kişinin üzerime geldiğini görünce korktum. Tabancayı çıkardım. Onlara doğrulttum ve iki kez sıktım. Sonuçta sahte tabancaydı ama panikleyip kaçtılar. Etrafımdakiler beni yere yatırıp güvenlik çağırdı. Güvenlik görevlileri de beni götürdü" diye konuştu.

53 yaşındaki Barcelona taraftarı hakkında her ayın 1'inde ve 15'inde karakola imza vermesine, ikinci bir karara kadar sadece futbol maçlarına değil, kamusal tüm gösterilere girmesinin yasaklanmasına karar verildi. Perez Diaz'a yükli bir para cezası çıkması da bekleniyor.

Maça giriş biletini 153 Euro'ya aldığını belirten Perez Diaz, "Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle teskin edici ilaçlar kullanıyorum. Bunların yanında doktorum yasaklamış olsa da, maça girmeden alkol almıştım. Stada girişte sadece sırt çantama bakıldı. Tabancam belimdeydi. Ama üstümü aramadılar" dedi.