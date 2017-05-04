Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüntüler Portekiz 4. Ligi'nde oynanan Canelas - Rio Tinto maçından. Portekiz basınının, Kasaplar lakabını taktığı Canelas takımı bu kez rakiplerini değil; hakemi hedef aldı. Canelas'in forveti Marco Goncalves, tartışmalı bir pozisyonda maçın hakeminin yüzüne diz attı. Sahadan güvenlik güçleri tarafından çıkarılan Goncalves'e, bu hareketinin faturası pahalıya patladı. Zira Goncalves, 4 yıl futboldan men cezası aldı.

Hakemin sağlık durumu ise iyi. Canelas halen portekiz 4. Ligi'nin zirvesinde bulunuyor. Ancak takım birçok galibiyetini hükmen aldı. Bunun nedeni, rakip takım oyuncularının sakatlanma korkusuyla maçlara çıkmak istememesi. Bu nedenle Canelas'in rakipleri sahaya çıkmaktansa, 750 Euro para cezası ödemeyi tercih ediyor.

Canelas sezonu zirvede tamamlarsa, Portekiz 3. Ligi'nde yer alabilmek için play-off maçlarina çıkacak ve Portekiz Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak