Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Caner Erkin'in bonservisini almak için İnter ile görüşmelere başladı. İtalyan kulübü ile temasa geçen yönetim, anlaşma sağlanması halinde milli futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlanıyor.

Siyah beyazlılar yapılan görüşmede sezon başında belirlenen 1 milyon Euro'luk bonservis bedelinden indirim talep etti. Gerekçe olarak Caner'in sakatlığını gösteren yönetim, milli oyuncunun takımdan 6 ay uzak kaldığının altını çizdi.

İtalyan yetkililer durumu değerlendirip kısa süre içinde siyah beyazlı kulübe kararını açıklayacak. İnter'in bonservis bedelini Beşiktaş'ın istediği seviyelere düşürmesi halinde iki kulüp arasında imzalar atılacak.

Inter ile anlaşılmasının ardından Caner ile masaya oturacak olan yönetim, 28 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme yapacak.

Sezon başında Fenerbahçe ile yollarını ayıran Caner, bedelsiz olarak Inter'e transfer olmuştu. İtalyan ekibi ile 3 yıllık kontrat imzlayan milli futbolcu, teknik direktör Frank De Boer'in göreve gelmesinin ardından 1 yıllığına Beşiktaş'a kiralandı. Siyah beyazlı forma ile sadece 9 maça çıkan Caner, ekim ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 aydır takımdaki yerini alamıyor.