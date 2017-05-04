Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’de Pazar günü Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Üç Büyükler arasında sezonun son derbisi olacak karşılaşma zirvedeki sıralamaya da büyük ölçüde etki edecek.



Bu kritik sınav öncesi iki takımda da kritik eksikler var. Benzer pozisyonları oynayan Fenerbahçe’de Mehmet Topal cezalı, Beşiktaş’ta Atiba sakat... Kanadalı futbolcunun derbide oynayıp oynamayacağı belli değil. Ama oynasa bile ciddi bir idman eksikliği ve fiziki sıkıntıyla sahaya çıkacağı ortada...



Bu iki futbolcunun yokluğu takımları nasıl etkileyecek?



Bu konuda bir fikir verebilmesi açısından Beşiktaş’ın Atiba yokken, Fenerbahçe’nin de Mehmet Topal yokkenki karnelerine baktık.



Atiba bu sezon Beşiktaş’ın sadece üç maçında oynamadı. Siyah-beyazlılar bunlarda Karabük’ü 3-1 yendi, Gençlerbirliği ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Avrupa Ligi’nde de Hapoel Beer Sheva’yı 2-1 mağlup etti. Ayrıca Atiba’nın sadece ilk yarılarını tamamlayabildiği Adana maçını 3-2 kazandı; Başakşehir’e 3-1 yenildi. Atiba geçen sezon ligde tüm maçlarda oynamış, 11’de başlamadığı tek karşılaşmada (55’te oyuna girmişti) Konya’da 2-1 kaybetmişti. Yine Atiba’nın olmadığı Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konya’ya 2-1 kaybetti. Atiba’nın olmadığı maçların ortak özelliği; Beşiktaş hepsinde gol yedi.



Mehmet Topal, bu sezon Fenerbahçe’nin dört lig maçında oynamadı. Sarı-lacivertliler bunlarda Kayseri ile 3-3 berabere kaldı, Galatasaray’ı 2-0, Başakşehir’i 1-0 yendi; Bursaspor’a 1-0 yenildi. Fenerbahçe, Mehmet Topla’ın yokluğunda Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu rövanşında Monaco’yu 2-1 yenmiş ama elenmişti.