Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 30. haftasında 7 Mayıs Pazar günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar için satışa sunulan biletler kısa sürede tükendi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Arena'da oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları 150 ile 1100 lira arasında belirlenirken, siyah-beyazlılar için satışa çıkarılan 7 bin 700 biletin satışı tamamlandı.

Derbi maçını, kombine kart sahibi taraftarların yanı sıra bilet alanlarla birlikte 40 bine yakın taraftarın izlemesi bekleniyor.