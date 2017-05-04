Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta sakatlanarak oyundan çıkan Atiba'nın durumu teknik heyetin ve taraftarların moralini bir hayli bozmuştu.

Hatırlanacağı üzere Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba, Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Başakşehir mücadelesinde orta alanda Holmen'le yaşadığı ikili mücadelenin ardından yerde kalmıştı. Tedavisi saha içerisinde yapılan Atiba, oyundan çıkmış ve yerine Tolgay dahil olmuştu ve Kanadalı oyuncunun üst adelesinde zorlanma olduğu bildirilmişti.

Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta 4 Mayıs Perşembe günü saat 18:00'de yapılan antrenmanda Atiba'nın da takımla beraber antrenmanlara katılması teknik heyeti sevindirdi.