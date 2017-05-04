Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 75 kiloda mücadele eden milli güreşçi Yasemin Adar finalde Macar rakibi Zsanett Nemeth’i 10-0 sayı tuşu ederek Türk güreş tarihinde kadınlarda ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu.