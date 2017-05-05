Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin en önemli kozlarından birisi olan Jeremain Lens, Çaykur Rizespor maçının ardından ayağındaki problemden dolayı ayakkabı giyememiş ve yürümekte bile zorlanmıştı. Dün de takımla çalışmalara katılmayan ve sadece hafif tempolu koşu yapan Hollandalı yıldızın durumu, Beşiktaş derbisi öncesinde belirsizliğini koruyor. Sarı-Lacivertli takımın sağlık heyeti, bugünkü idman öncesi oyuncuyu bir kez daha kontrolden geçirecek.

ADVOCAAT YAKIN TAKİPTE

Önünde sadece iki günü kalan tecrübeli futbolcu, yine takımla çalışamazsa, derbide forma giyme ihtimali iyice azalacak. Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'nın yokluğunda bir as oyuncusunu daha kaybetmek istemeyen teknik direktör Dick Advocaat'ın yakından ilgilendiği Jeremain Lens'i, en ufak oynama şansı olması halinde sahaya süreceği belirtildi.

KJAER&HASAN DERBİYE YETİŞİYOR

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Simon Kjaer ve Hasan Ali Kaldırım dün itibariyle kontrollü olarak takımla çalışmalara başladı. İki futbolcunun henüz yüzde yüz iyileşmediği ancak oynamalarına engel bir durumun bulunmadığı belirtildi. Bu arada teknik direktör Dick Advocaat'ın sol kanatta Aatif ile Mousa Sow arasında kararsızlık yaşadığı öğrenildi.

ALMANLAR KONOPLYANKA FLÖRTÜNÜ YAZDI

Alman Bild Gazetesi, Fenerbahçe'nin Konoplyanka'ya talip olduğunu yazdı. Haberde, Fenerbahçe'nin Ukraynalı futbolcu için 10 milyon Euro vermeye hazır olduğu belirtildi. Schalke teknik direktörü Markuz Weinzierl'in kadroda tutmak istemediği Konoplyanka. yıllık 4.5 milyon Euro ücret alıyor.