Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray kalesinde ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Fernando Muslera, 3 milyon 575 bin Euro garanti para ve maç başına 20 bin Euro kazanıyor. Uruguaylı kaleci ile aynı şartlarda 4 yıllık yeni anlaşma yapılacak. Sadece 20 bin Euro olan maç başı parasına galibiyet şartı koşulacak. Bunun için menajeri Daniel Fonseca İstanbul'a davet edildi.

BRUMA'YA SERBEST KALMA ŞARTI: 20 MİLYON EURO

FenerbAHÇE derbisini tribünde izleyen Bruma'nın menajeri Catio Balde kulüple 10 gündür pazarlık halinde. Genç yıldıza, yüzde 100 zam yapmaya hazır olan sarı-kırmızılılar, 2.2 milyon Euro ile sözleşmeyi en az 4 yıl uzatmak ve 20 milyon Euro serbest kalma maddesi koymak istiyor.

YASİN ÖZTEKİN'İN SÖZLEŞMESİ 3 YILLIK OLACAK

menajerini değiştiren ve Ahmet Bulut'la anlaşan Yasin Öztekin, iki yıldır beklediği zammı sonunda alıyor. Bu sezon attığı 11 golle kariyer rekorunu kıran Yasin'in 1.1 milyon Euro garanti ücretine yüzde 50 zam söz konusu. Sözleşme süresi 3 yıllık düşünülüyor. 2018'de sözleşmesi bitecek diğer isimler; Cenk, Hakan, Semih, Koray, De Jong ve Wesley Sneijder.

Bruma bu sezon ne yaptı?

31 MAÇ

30 İLK 11

10 GOL

9 ASİST