Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Kıbrıs K-PET 1.Lig'den şampiyon olarak K-Pet Süper Lig'e yükselen Ozanköy, yaptığı flaş hamlelerle bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti. Ozanköy başkanı Sami Otçuoğlu, gündemdeki konulara açıklık getirdi. Habere göre Sami Otçuoğlu, Türkiye futbolunun efsane isimlerinden Sergen Yalçın'ın Ozanköy takımında futbol direktörü ve danışmanı olarak görev yapacağını belirtti.

Otçuoğlu, Ozanköy'ün fahri başkanı Veysel Şahin'in aracılığıyla yapılan görüşmelerde Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandığını ifade etti.



TAKIMA 3 YABANCI FUTBOLCU ÖNERECEK

Otçuoğlu, Sergen'in sürekli takımla birlikte olmayacağını, hazırlık kampında takıma yardımcı olacağını, takımı izledikten sonra takımla ilgili teknik ve taktiksel tavsiyelerde bulunacağını, Ozanköy'ü ileriye taşıyacak görüşlerde bulunacağını ve Ozanköy'ün transfer edeceği 3 yabancı futbolcuyu takıma önerecek kişi olacağını belirtti.

Sami Otçuoğlu teknik direktör olarak şu an herhangi bir isimle anlaşmadıklarını ve basında geçen Turan Altay ile anlaşıldığı iddialarının gerçek olmadığını ifade etti.

Otçuoğlu, geçtiğimiz sezon takımı şampiyon yapan Seran Kaşif ile tekrardan masaya oturacaklarını ve bu görüşmeden sonra yol haritası çizeceklerini sözlerine ekledi.