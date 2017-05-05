Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalyaspor Başakşehir maçı canlı anlatımı için doğru adrestesiniz. Spor Toto Süper Lig'de son 4 haftaya gelinirken, lider Beşiktaş'ın ardından 60 puanla 2. sırada zirve yarışını sürdüren Başakşehir, Antalya deplasmanına gidiyor. Beşiktaş'ın ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı haftayı kayıpsız kapatmanın planlarını yapan Başakşehir, Antalya karşısına mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Önümüzdeki sene Avrupa'da yarışmak etmek için mücadele eden Antalyaspor ise zorlu rakibi Başakşehir karşısında gol veya goller bularak, kendi evinde puan kaybetmek istemiyor. Bu zorlu Antalya Başakşehir mücadelesinin canlı anlatımını ve Antalyaspor Başakşehir maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylı bilgileri ise turkiyegazetesi.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.

Antalyaspor-Başakşehir maçı hangi kanalda saat kaçta?

Antalyaspor ile Medipol Başakşehir arasındaki karşılaşma, Antalya Stadı’nda oynanaca ve bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr'de olacak.

Önemli eksikler

Medipol Başakşehir’de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) 5’er maç ceza alan Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan’ın yanı sıra sarı kart cezalısı Marcio Mossoro ile sakatlığı bulunan Junior Caicara, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekibin, Fenerbahçe ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında burnu kırılan kaptan Mahmut Tekdemir’in de Antalyaspor karşısında kadroda olması beklenmiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, savunmanın ortasında Joseph Attamah ve Bekir İrtegün’e, orta sahada Samuel Holmen’e, sağ bekte de Uğur Uçar’a görev vermesi bekleniyor.

6 futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir’de Emre Belözoğlu, Edin Visca, Uğur Uçar, Alparslan Erdem, Cengiz Ünder ve Samuel Holmen, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan 6 futbolcu, bugünkü maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 31. haftadaki Gençlerbirliği maçında oynayamayacak.

İki yıldızın bitmeyen hesabı

Bir tarafta Kamerunlu Samuel Eto’o, diğer tarafta Togolu Emmanuel Adebayor... Afrika futbolunun son 15 yılına damga vuran 2 golcü bu kez Türkiye’de kozlarını paylaşacak. Eto’o ve Adebayor, kariyerleri boyunca kulüp bazında sadece bir kez karşılaşmış, Kamerunlu’nun gol attığı mücadeleyi Chelsea 4-0 kazanmıştı. Ancak ikilinin asıl rekabeti, ‘Yılın En İyi Afrikalı Oyuncusu’ ödüllerinde yaşandı. Samuel Eto’o 4 kez Afrika Kıtası’nın en iyisi seçilirken, Adebayor 2008’de bu ödüle layık görüldü. İkili birçok kez bu ödül nedeniyle birbirleri aleyhine demeçler vermişti. Eto’o ve Adebayor bu kez Süper Lig mücadelesinde en iyi olduklarını kanıtlamaya çalışacak.