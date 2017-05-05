Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, Vodafone Arena’da Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Ezeli rekabette Pazar günü farklı duygular yaşanacak. Beşiktaş’ın bu sezon en önemli kozu olarak evinde aldığı galibiyetler ön plana çıkıyor. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de UEFA Avrupa Ligi’nde evinde rakiplerine kabus olan siyah-beyazlılara Vodafone Arena’da tek yarayı Fenerbahçe açtı.

TEK YENİLGİYİ FENERBAHÇE’DEN ALDI

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe’yi evinde konuk eden Beşiktaş, kıran kırana geçen maçta 71. dakikada Robin van Persie’nin golüyle rakibine 1-0 mağlup olmuştu. Kupaya da veda eden Şenol Güneş’in öğrencileri, Fenerbahçe maçının dışında evinde yenilgi yüzü görmedi. Taraftarlarına bu üzücü yenilgiyi unutturmak isteyen Beşiktaşlı futbolcular, Pazar günü oynanacak derbi maçta Fenerbahçe önünde galip gelerek hem kupanın rövanşını almak hem de şampiyonluk yolunda avantaj elde etmek istiyor.