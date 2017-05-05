Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Soner Demirtaş Azerbaycanlı, Yasemin Adar ise Macar rakibini yenerek altın madalya kazandı.

SONER'DEN ÜST ÜSTE İKİNCİ ALTIN

Erkekler serbest stil 74 kiloda Avrupa minderine çıkan Soner Demirtaş, finalde Azerbaycanlı Suleymanov’u yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda, 2016 Rio Olimpiyatları’nda üçüncü olan Soner, finalde Azerbaycanlı Murad Suleymanov ile karşı karşıya geldi.

Minderden 6-4 galip ayrılan milli güreşçi, üst üste ikinci kez altın madalyaya uzandı.

KADINLARDA YASEMİN'DEN ALTIN GELDİ



Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 75 kiloda Yasemin Adar, finalde Macaristan’dan Zsanett Nemeth’i 10-0 teknik üstünlükle yenerek, altın madalyanın sahibi oldu. Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde milli güreşçi, finalde bu yıl 23 yaş altında Avrupa şampiyonu olan Macar Zsanett Nemeth ile karşılaştı.

Macar rakibini 10-0 sayı tuşu ile yenen Yasemin, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak Türk güreşi tarihinde yeni bir rekora daha imza atmış oldu.

Milli sporcu, geçen yıl Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenen organizasyonda, Türkiye’ye Avrupa şampiyonalarında kadınlarda ilk altın madalyayı kazandırmıştı