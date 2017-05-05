Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde finalin adı Yakın Doğu Ünivertesi ile Fenerbahçe oldu. Ligi birinci sırada tamamlayan Yakın Doğu, seride saha avantajına sahip konumda bulunuyor. Finalde 3 galibiyet alan takım, bu sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk maç 7 Mayıs Pazar günü Caferağa Spor Salonu’nda saat 20.00’de oynanacak.

TAKIMLARIN FİNAL YOLCULUĞU

Yakın Doğu Üniversitesi, normal sezonu lider tamamlayarak, çeyrek finalde İstanbul Üniversitesi ile eşleşti. İstanbul Üniversitesi’ni 2-0 geçen Yakın Doğu, yarı finalde de Beşiktaş’ı seride 3-0 ile turnuvanın dışında bıraktı ve finale çıktı. Fenerbahçe ise ligi ikinci sırada bitirdi. Çeyrek finalde Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni 2-0 ile geçip, yarı finalde Galatasaray ile eşleşti. İlk iki maçı sahasında kazanan sarı-lacivertliler, deplasmandaki müsabakadan da galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında oynanacak Bilyoner.com Kadın Basketbol Süper Ligi Final serisinin programı şöyle:

7 Mayıs Pazar

20.00 Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe

9 Mayıs Salı

20.00 Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe

12 Mayıs Cuma

20.00 Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi

14 Mayıs Pazar

20.00 Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi (Gerekirse)

17 Mayıs Çarşamba

20.00 Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe (Gerekirse)