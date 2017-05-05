Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülker Stadyumu’nda gerçekleşen İsmet Uluğ Boks Turnuvası’nın basın toplantısına Fenerbahçe Boks Şubesi Sorumlusu Mert Öztemel, Amatör Şubelerden Sorumlu Fikret Çetinkaya, TG Worms Başkanı Yılmaz İlkay Arın, Ömer Patır, Atagün Yalçınkaya ile boks müsabakalarında karşılaşacak TG Worms ve Fenerbahçeli boksçular katıldı.

Öztemel: “Çok güzel boks organizasyonu yapacağımıza inanıyoruz”

Fenerbahçe Boks Şubesi Sorumlusu Mert Öztemel, “Alman kulübü TG Worms adlı bir takımla müsabaka yapma kararı aldık. Bu müsabakayı da İsmet Uluğ adına yapmaya karar verdik. İsmet Uluğ, Fenerbahçe Boks Takımı’nı kurdu. Geceye de İsmet Uluğ adını verdik. Hatta bunu gelecekte büyük turnuvaya dönüştürmek istiyoruz. Bütün Fenerbahçelileri bu organizasyona bekleriz. Çok güzel boks organizasyonu yapacağımıza inanıyoruz” dedi.

Çetinkaya: “Kulüp olarak hedefimizi de belirlemiş durumdayız”

Boks turnuvasının İsmet Uluğ adına yapılacağını ifade eden Amatör Şubelerden Sorumlu Fikret Çetinkaya, “Geçmişte Almanya’da turnuvaya katıldık, geçtiğimiz hafta da da Kıbrıs’ta ikili turnuvaya katıldık. 2024 Olimpiyatlarına Aziz Yıldırım’ın Rio’dan sonra yaptığı toplantıda gösterdiği hedef sonrasında kulüp olarak hedefimizi de belirlemiş durumdayız. Olimpiyatlara sporcu yetiştirecek çalışmaları başlatmış bulunmaktayız” açıklamasını yaptı.

Arın: “Cumartesi akşamı Maltepe’ye bekliyoruz”

TG Worms Başkanı Yılmaz İlkay Arın ise böyle organizasyonları sıklaştırmanın önemine vurgu yaparak, “Amatör sporcularla ikili mücadeleler yapılmasının olimpiyatlar için gerekli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah herkesi cumartesi akşamı Maltepe’ye bekliyoruz” diye konuştu.

Yalçınkaya: “Bu gecelerin devamını getirmeye çalışacağız”

Fenerbahçe Boks Takımı Antrenörü Atagün Yalçınkaya, “Birbirinden değerli boksörlerin güzel müsabaka yapacakları maçlar olacak. Başkan Aziz Yıldırım’a da desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Bu gecelerin devamını getirmeye çalışacağız. Cumartesi akşam saat 19.00’da Maltepe Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu’na herkesi bekliyoruz” şeklinde konuştu.



Maltepe'deki Yalçın Kızılay Spor Salonu'nda düzenlenecek gecede Almanya'nın TG Worms Kulübü’nün sporcularıyla, sarı-lacivertli boksörler karşılaşacak. 56, 60, 64, 69, 75, 81 ve 91 kilo olmak üzere 7 sıklette boksörlerin mücadele edeceği gecede 8 maç yapılacak.