Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün geceyarısına doğru yapılan eylemde, üzerlerinde Roma futbolcuları Daniele De Rossi, Mohamed Salah ve Radja Nainggolan'ın forması olan 3 manken ile formasız bir manken boğazlarından bir üst geçide asıldı.

Üst geçide ayrıca, üzerinde "Bizden söylemesi, darılmayın. Işığınız açık uyuyun" yazılı pankart asıldı.

Bölgeden geçenlerin güvenlik güçlerine haber vermesi üzerine mankenler ve pankart kaldırıldı.

Tehdidin, formaları kullanılan futbolcular De Rossi, Salah ve Nainggolan'ı mı yoksa tüm takımı hedef alan bir eylem mi olduğu anlaşılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Başında yer alan haberlere göre eylemden Roma ekibinin kendi taraftarları ya da ezeli rakibi Lazio'nun fanatiklerinin sorumlu olabileceği üzerinde duruluyor. Tehdit mesajının asıldığı üst geçit, geçmişte de her iki takımın taraftarları tarafından kullanılmıştı.

'Yabancı futbolcular tedirgin'

Geçen Pazar günü oynanan ve Roma'nın 3-1 kaybettiği Lazio derbisinin ardından kızgın Roma taraftarlarının böyle bir eylem yapmış olabileceği iddia ediliyor. Öte yandan, Lazio taraftarlarının derbi sonrası Roma kulübünün önünde ceset ve tabut çizimleriyle bir "cenaze" töreni canlandırması yaptıkları da hatırlatılıyor.

La Gazzetta dello Sport, ilk olarak Roma taraftarlarından şüphelenildiğini ancak daha sonra olayın görüntülerinin Lazio destekçilerinin sosyal medya hesaplarından yayılmaya başladığının fark edildiğini yazdı.

Gazete, Roma ekibinin, özellikle de yabancı futbolcuların tedirgin olduğunu belirtti. Güvenlik güçlerinin de bu eylemi "basit bir fanatik taşkınlığından" daha ciddi bir şekilde ele aldığı vurgulandı.

Spor Bakanı Luca Lotti de "Spor bu değil. Spor da futbol da nihayetinde bir oyundur. Böyle eylemler cezalandırılmalıdır" dedi.

Böylesine görünürlüğe sahip bir tehdit eyleminin Kolezyum gibi İtalya'nın en önemli tarihi ve turistik yapılarından birinin dibinde gerçekleştirilebilmiş olması da güvenlik tartışması yaşattı.