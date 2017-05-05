Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akhisar Belediyespor, ligin 30. haftasında 8 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Gaziantepspor ile karşılaşacak. Gaziantepspor maçı hazırlıklarını Akhisar Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde tam kadro sürdüren yeşil-siyahlılar, Okan Buruk yönetiminde taktik çalışma ağırlıklı bir idman yaptı. Akhisar Belediyespor'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken Aykut Çeviker, Ömer Bayram, Caner Osmanpaşa, Soner Aydoğdu, Özer Hurmacı, Mustafa Yumlu ve Onur Ayık ise sarı kart sınırında bulunuyor.

Okan Buruk'un cezası bitti

Medipol Başakşehir ile yapılan Türkiye Kupası müsabakasında 3 maç ceza alan ve Fenerbahçe, Bursaspor ile Kasımpaşa maçlarında takımın başında bulunmayan teknik direktör Okan Buruk, Gaziantepspor müsabakasında takımın başındaki yerini alabilecek.

Teknik Direktör Okan Buruk’un Gaziantepspor maçına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

"Milan Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Özer Hurmacı, Soner Aydoğdu, Ömer Bayram, Custodio, Olcan Adın, Ricardo Vaz Te, Sokol Cikalleshi."



Passo Lig üzerinden satışı yapılacak maçın bilet fiyatları ise misafir takım ve kale arkası 10 TL, Akigo Maraton 11 TL, Kapalı tribün 15 TL ve VIP tribünün 20 TL’den satışa çıkarıldığı bildirildi.

Acar: "Zor bir müsabaka olacak"

Gaziantepspor maçının zorluğuna değinen Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, “Zorlu bir müsabaka olacak, düşme hattından kurtulduktan sonra takım olarak kafamız daha rahat bir maça çıkacağız. Ancak rakibimizin de durumu nedeniyle çekişmeli ve zorlu bir mücadele bizi bekliyor. Takım olarak yakaladığımız bu havayı Gaziantepspor karşısında da sürdürmek istiyoruz” dedi.