Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arjantinli yıldız futbolcu Messi, Şili ile oynanan 2018 Dünya Kupası Elemeleri mücadelesinde yardımcı hakeme sözlü sataşmada bulunduğu gerekçesiyle FIFA'dan 4 maç men ve 10 bin İsviçre frangı para cezası almıştı. FIFA, yıldız oyuncu ile ilgili kararını yapılan itirazların ardından yeniden gözden geçirdi. Messi ile ilgili kararını açıklayan FIFA, oyuncunun 4 maçlık cezasının kaldırıldığını duyurdu. Messi, Arjantin'in geride kalan 4 Dünya Kupası 2018 Elemeleri mücadelesinde forma giyebilecek.

Arjantin, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 14 haftada topladığı 22 puan ile 5. sırada yer alıyor. Güney Amerika elemelerinde ilk 4 sırada yer alan takımlar Dünya Kupası vizesi alırken, 5. olan takım ise Okyanusya'dan bir takımla Play-off oynuyor.