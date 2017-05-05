Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jeremain Lens'in gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giyip giyemeyeceği sarı-lacivertli camia tarafından merak ediliyor.

Sunderland'den kiralık olarak Jeremain Lens, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

"CEVABIM NET, FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTERİM"

Kiralık olarak geldiğin Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmen bitecek, Fenerbahçe ve Sunderland anlaştığı taktirde Fenerbahçe formasını giymeyi düşünüyor musun?

"Bu konu tek ve net bir cevabım var. Ben burada kalmak isterim. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Eğer Sunderland ve Fenerbahçe gerekli koşulları sağlarlarsa ben kesinlikle burada kalmak isterim."