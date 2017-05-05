Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 yaz dönemi transferinin en gözde isimlerinin başında Monaco'nun genç yıldızı Kylian Mbappe geliyor. Henüz 18 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesinde ilk sırada...

İspanyol Marca Gazetesi'ne göre Mbappe tercihini Real Madrid'den yana kullandı. Mbappe'ın Real Madrid'e gitmeyi şimdiden kabul ettiğini öne süren Marca, genç oyuncunun bu kararı almasında teknik direktör Zinedine Zidane ve futbolcunun çocukluk idolu Cristiano Ronaldo'nun önemli rol oynadığını yazdı.

Marca'ya göre Real Madrid yönetimi, kısa süre içinde Monaco ile pazarlık masasına oturacak. Transferin gerçekleşmesi için, Real Madrid'in kasasından 100 milyon Euro'dan fazla bonservis bedeli çıkabileceği belirtiliyor. Mbappe ile Manchester United ve Paris Saint-Germain'in de yakından ilgilendiği biliniyor. Genç yıldızını en azından bir sezon daha takımda tutmak isteyen Monaco'nun ise 120 milyon Euro'dan düşük bir bonservis bedelini kabul etmeye yanaşmayacaği ifade ediliyor.