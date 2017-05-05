Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Nevzat Demir Tesislerindeki son antrenman öncesi futbolcularla toplantı yaptı. Çalışma öncesi tesislere giden Orman, teknik heyetin yer almadığı toplantıda takıma olan güvenini dile getirdi.

Fikret Orman toplantıda geçen sezon kazanılan şampiyonluğu hatırlatırken, “1 sene önce yine bu dönemleri yaşadık. Uzun süre sonra stadımıza kavuşmanın verdiği heyecan ve taraftarımızın desteği ile hata yapmadan mutlu sona ulaştık. Bu sezon da aynı başarıyı tekrarlayacağinıza inanıyorum.” Ifadelerini kullandı.

Orman, Fenerbahçe derbisinden 3 puan alacaklarını da vurgularken, “Taraftarımızın desteği ile pazar günü sahadan galip ayrılan taraf olacağımıza inanıyorum. Bu sezon oynadığınız futbol ve mücadelenizle bizi bir çok kez mutlu ettiniz. Derbide de en iyisini ortaya koyup, 3 puanı kazanan taraf olacağız.” diye konuştu.

Toplantıda takım adına söz alan kaptan Tolga Zengin, hafta boyunca çok iyi hazırlandıklarını ve pazar günü galip gelmek için tüm takımın kenetlendiğini dile getirdi. Tolga, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonluğu olan inançlarının tam olduğunu vurguladı.

Hafta başında da tesislere giden başkan Fikret Orman, teknik heyet ve oyuncularla biraraya gelmişti.