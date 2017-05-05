Yarın saat 16.00’da Atiker Konyaspor ile oynayacağı maç için Konya’ya giden Aytemiz Alanyaspor U21 Takımı’nı taşıyan otobüs bu akşam kamp yaptığı otelin önünde taşlı saldırıya uğradı. Turuncu-yeşilli futbolcuların otelde olduğu sırada gerçekleştirilen taşlı saldırıda otobüsün kaportasında hasar meydana gelirken, camların kırıldığı tespit edildi. Saldırıyı gerçekleştirenlerin kimliği henüz tespit edilemedi.