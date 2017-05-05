Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya Gaucho Ligi'nde Sapucaiense ile Farroupilha arasında oynanan maç sırasında ilginç bir an yaşandı. Polis, Arthur Mesquita Dias Stadında oynanan maçta yedek kulübesindeki 21 yaşındaki Lima isimli futbolcuyu tutukladı.

Tutuklanma nedeni daha sonra belli oldu. Oyuncunun, aralarında 67 yaşındaki bir kadının da olduğu 4 farklı adam kaçırma olayına karıştığı ortaya çıktı. Lima ve arkadaşlarının olayın mağduru kadının kredi kartını zorla aldıkları ve 1.400 Dolar'lık alışveriş yaptıkları kaydedildi.