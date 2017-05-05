Sırbistan’da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, finalde Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov’u 8-2 mağlup ederek altın madalyayı kazandı.
Akgül, 5. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
BAŞA DÖN
Sırbistan’da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, finalde Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov’u 8-2 mağlup ederek altın madalyayı kazandı.
Akgül, 5. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
Etiketler : taha akgül,güreş,