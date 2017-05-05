Antalyaspor taraftarlığıyla bilinen ve her zaman kırmızı-beyazlı takıma destek veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ligin 30. haftasında Antalya Arena Stadyumu’nda oynanan maçı taraftarlarla beraber izledi. Stadyumun Kuzey Kale arkasında taraftarlar birlikte Antalyaspor’u destekleyen Başkan Menderes Türel, hakemin verdiği bazı kararlara tepki gösterirken, taraftarlarla beraber takımı destekleyici tezahüratlarda bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, maç boyunca yerinde duramazken, mücadelenin büyük bir bölümünü ayakta izledi.
Başkan Türel, Başakşehir maçını taraftarlarla izledi
05.05.2017 - 22:35 | Son Güncelleme: 05.05.2017 - 22:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Spor Toto Süper Lig’in 30. hafta açılış maçında oynanan Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçını taraftarlarla beraber izledi.
Etiketler : antalyaspor,menderes türel,
470732 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/470732.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
29
19
7
3
58
28
30
64
2
Başakşehir
29
17
9
3
57
26
31
60
3
Fenerbahçe
29
16
8
5
53
27
26
56
4
Galatasaray
29
16
4
9
55
33
22
52
5
Trabzonspor
29
14
6
9
34
27
7
48
6
Antalyaspor
29
13
7
9
37
37
0
46
7
Gençlerbirliği
29
10
10
9
28
28
0
40
8
Konyaspor
29
10
10
9
33
35
-2
40
9
Osmanlıspor FK
29
9
11
9
36
32
4
38
10
Kasımpaşa
29
10
7
12
38
39
-1
37
11
K.D.Ç. Karabük
29
10
6
13
30
37
-7
36
12
Akhisar Bld.
29
10
6
13
28
39
-11
36
13
Bursaspor
29
10
5
14
30
45
-15
35
14
Alanyaspor
29
10
4
15
45
54
-9
34
15
Kayserispor
29
8
6
15
39
51
-12
30
16
Gaziantepspor
29
7
5
17
28
47
-19
26
17
Ç. Rizespor
29
6
6
17
31
48
-17
24
18
Adanaspor
29
5
5
19
28
55
-27
20
30. Hafta Maçları
5.5.2017
Antalyaspor - Medipol Başakşehir Fk
6.5.2017
Trabzonspor - Kayserispor
6.5.2017
Gençlerbirliği - Adanaspor
6.5.2017
Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor
6.5.2017
Galatasaray - Kasımpaşa
7.5.2017
Çaykur Rizespor - Bursaspor
7.5.2017
Beşiktaş - Fenerbahçe
8.5.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
8.5.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gaziantepspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
31
17
6
8
44
34
10
57
2
Eskişehirspor
31
16
10
5
60
37
23
55
3
Sivasspor
31
15
10
6
43
26
17
55
4
Giresunspor
31
14
8
9
38
31
7
50
5
Boluspor
31
15
5
11
51
50
1
50
6
Ümraniyespor
31
12
12
7
39
31
8
48
7
Altınordu
31
12
10
9
40
36
4
46
8
Göztepe
31
13
7
11
44
44
0
46
9
Balıkesirspor
31
9
12
10
51
40
11
39
10
Elazığspor
31
11
10
10
37
32
5
37
11
Denizlispor
31
10
9
12
43
43
0
36
12
Adana Demirspor
31
8
13
10
43
46
-3
34
13
Manisaspor
31
9
9
13
43
48
-5
33
14
Samsunspor
31
8
8
15
25
42
-17
32
15
Bandırmaspor
31
8
7
16
40
49
-9
31
16
Şanlıurfaspor
31
7
9
15
34
43
-9
30
17
Gaziantep BŞB
31
7
9
15
31
42
-11
30
18
Mersin İ.Y.
31
6
10
15
28
60
-32
25