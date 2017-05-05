Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalyaspor taraftarlığıyla bilinen ve her zaman kırmızı-beyazlı takıma destek veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ligin 30. haftasında Antalya Arena Stadyumu’nda oynanan maçı taraftarlarla beraber izledi. Stadyumun Kuzey Kale arkasında taraftarlar birlikte Antalyaspor’u destekleyen Başkan Menderes Türel, hakemin verdiği bazı kararlara tepki gösterirken, taraftarlarla beraber takımı destekleyici tezahüratlarda bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, maç boyunca yerinde duramazken, mücadelenin büyük bir bölümünü ayakta izledi.