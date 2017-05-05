Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u 89'da bulduğu golle 1-0 yendi, derbiyi beklemeye başladı. İstanbul temsilcisi puanını 63 yaparak maç fazlasıyla lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. 30. haftayı kayıpsız atlatan Başakşehir'in sosyal medya hesabından maç sonrası ise Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme geldi. Turuncu Lacivertliler'in paylaşımında, "Pazar gecesi güzel bir derbi olacak" ifadeleri kullanıldı ve Beşiktaş ile Fenerbahçe etiketlendi.



