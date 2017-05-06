Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlkadım Belediyesi Yıldıray Çınar Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminerde; çocuklara atletizm eğitimleri veren antrenörlere, spor dalında sunum yapıldı.

Seminer hakkında bilgi veren IAAF Çocuk Atletizmi Eğitim Grubu Üyesi Öğretim Görevlisi Haldun Domaç, “IAAF Çocuk Atletizmi projesi dünyada uygulanan çok önemli bir proje. Bu proje 196 ülkede uygulanıyor. Türkiye bu projeyi çok zenginleştiren ülkelerden bir tanesi ve zenginleştirdiği için de IAAF tarafından diğer ülkelere de tavsiye edilen bir proje. Bu projenin içerisinde bir takım zenginlikler oluşturuldu. Bunların arasında Fair-play gibi, çocuklara psikolojik yaklaşım gibi ve madde bağımlılığına karşı bazı derslerde özel olarak projenin içerisine dahil edildi. Projede amaç ilk başlangıçta şampiyon sporcuyu bulmak değil. Herkesin sağlıklı şekilde spor yapabilmesi için o sinerjiyi oluşturabilmek. 3-12 yaş grubundaki çocukların spora kazandırılması sağlıklı bireyler olabilmesi adına yapılan ilk adımlar diyebiliriz. Sonrasında bunların arasından yetenekli sporcuların geleceğin şampiyonları olması mümkün. Biz bu projeyle Türkiye’nin her yerini dolaşıyoruz. Çok önemli bir hedefimiz var. 1 milyon süper çocuk dedik projenin adına. Bu 1 milyon süper çocuk aslında Türkiye gibi genç nüfusu olan bir ülke için çok büyük bir hedef gibi görünmüyor ancak başlangıç olarak böyle düşünüyoruz. Buradan hareketle de ülkedeki 3-12 yaş arasındaki tüm çocuklara ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.