Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde rahatsızlanan ve özel bir hastaneye kaldırılan 46 yaşındaki Salih Başköy’ün kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Başköy tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Salih Başköy’ün naaşı ilk olarak 17 yaşında profesyonel olarak adımını attığı Ordu 19 Eylül Stadı’na getirildi. Eski Orduspor başkanlarının, futbolcuların ve spor camiasının katıldığı törende konuşmayı Orduspor eski yöneticilerinden Bahtiyar Köksal yaptı. Başköy'ün üstün yeteneklere sahip bir futbolcu olduğunu belirten Köksal, “Salih 17 yaşında profesyonel olarak yeşil sahaya ilk adımı burada attı. Salih Orduspor’a çok şey verdi ama Ordu ona bir şey verebildi mi? Bunu düşünmemiz lazım” diye konuştu.



Salih Başköy, stattaki törenin ardından Orta Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.



Orduspor’da 19 yaşında profesyonel olan ve kısa sürede oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Salih Başköy, Konyaspor’a transfer oldu. Burada iki sezon geçiren Başköy, daha sonra 3 sezon Göztepe’de top koşturdu. Bu arada kamp dönemi geldiği Fenerbahçe’de hazırlık ve kupa maçlarında yer aldı ancak sözleşme imzalayamadan tekrar Göztepe’ye döndü. Daha sonra Aydınspor, Bursaspor, Kasımpaşa’da forma giyen Salih Başköy, aktif futbol yaşantısını yine Orduspor’da sonlandırdı.