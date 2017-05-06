Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültürpark içerisindeki bir restaurantta gerçekleştirilen toplantıya Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç, Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Vakıf yönetim kurulu ve eski futbolcular katıldı. İftar programının tanıtım toplantısında açılış konuşmasını yapan Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç, “Kuruluştan günümüze formamızı ıslatan futbolcu arkadaşlarımızı anmak istedik. Düne, bugüne ve geleceğe sahip çıkıyoruz. Bursaspor’un nasıl büyük camia olduğunu göstermek için yola çıktık. 54. yılda vefa gecesinde bulunmak için bir arada olmak istedik. Öncelikle a-b protokol, eski, yeni bakan ve milletvekillerimiz, mevcut ve eski belediye başkanları, 18 sanayi bölgesi başkan ve meclis başkanları, oda başkanları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti başkanları ve Bursaspor’un 26 başkan ve yöneticileri, rahmetlilerin yakınları, yerli ve yabancı teknik direktörler, eski futbolcular ve rahmetli olanların yakınları ve TFF yöneticilerini davet edeceğiz" dedi.

"Dinamikleri harekete geçirmek istedik"

‘Bu bir silkiniştir, hareket geçmektir’ diyen Sevinç, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu büyüklüğün işaretidir. Bursaspor’un 54 yıldır üzerinde biriktirdiği parmak izlerinin alın terlerinin bir araya getirildiği büyük bir buluşmadır. Bunun sonrası da vardır. 1 Haziran’daki buluşmayı gerçekleştirdikten sonra asıl işimiz başlıyor. Dinamikleri harekete geçirmek istedik. Bütün Türkiye nesillerin el ele verip, nasıl geleceğe kararlı yürüdüğünü görecek. Buluşma hiçbir şahsa, oluşuma değil, sadece ve sadece Bursaspor’a adanmış hizmettir.”

Ali Ay: “Şampiyonluktan sonra birlik ve beraberlik azaldı”

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay da, “İdris ve Murat başkanımız gelip, projeden söz ettiklerinde çok heyecanlandık. Şampiyonluktan sonra birlik ve beraberlik azaldı. Birlik şu an en çok ihtiyaç duyduğumuz unsur. Yüzümüzün akıyla çıkıp Türkiye’ye örnek olmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.