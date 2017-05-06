Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Oğuzhan'a teklif yok. 5 yıllık yeni sözleşme imzalayacağız" sözleriyle taraftara müjdeyi verdi.
Oğuzhan 5 yıl daha Beşiktaş'ta
06.05.2017 - 16:29 | Son Güncelleme: 06.05.2017 - 16:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Fikret Orman, yıldız futbolcu Oğuzhan Özyakup'un sözleşmesini 5 yıl uzatacaklarını açıkladı.
Etiketler : Beşiktaş,fikret orman,oğuzhan özyakup,
470961 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/470961.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
29
19
7
3
58
28
30
64
2
Başakşehir
30
18
9
3
58
26
32
63
3
Fenerbahçe
29
16
8
5
53
27
26
56
4
Galatasaray
29
16
4
9
55
33
22
52
5
Trabzonspor
29
14
6
9
34
27
7
48
6
Antalyaspor
30
13
7
10
37
38
-1
46
7
Gençlerbirliği
29
10
10
9
28
28
0
40
8
Konyaspor
29
10
10
9
33
35
-2
40
9
Osmanlıspor FK
29
9
11
9
36
32
4
38
10
Kasımpaşa
29
10
7
12
38
39
-1
37
11
K.D.Ç. Karabük
29
10
6
13
30
37
-7
36
12
Akhisar Bld.
29
10
6
13
28
39
-11
36
13
Bursaspor
29
10
5
14
30
45
-15
35
14
Alanyaspor
29
10
4
15
45
54
-9
34
15
Kayserispor
29
8
6
15
39
51
-12
30
16
Gaziantepspor
29
7
5
17
28
47
-19
26
17
Ç. Rizespor
29
6
6
17
31
48
-17
24
18
Adanaspor
29
5
5
19
28
55
-27
20
30. Hafta Maçları
5.5.2017
Antalyaspor 0 - 1 Medipol Başakşehir Fk
6.5.2017
Trabzonspor - Kayserispor
6.5.2017
Gençlerbirliği - Adanaspor
6.5.2017
Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor
6.5.2017
Galatasaray - Kasımpaşa
7.5.2017
Çaykur Rizespor - Bursaspor
7.5.2017
Beşiktaş - Fenerbahçe
8.5.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
8.5.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gaziantepspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
31
17
6
8
44
34
10
57
2
Eskişehirspor
31
16
10
5
60
37
23
55
3
Sivasspor
31
15
10
6
43
26
17
55
4
Giresunspor
31
14
8
9
38
31
7
50
5
Boluspor
31
15
5
11
51
50
1
50
6
Ümraniyespor
31
12
12
7
39
31
8
48
7
Altınordu
31
12
10
9
40
36
4
46
8
Göztepe
31
13
7
11
44
44
0
46
9
Balıkesirspor
31
9
12
10
51
40
11
39
10
Elazığspor
31
11
10
10
37
32
5
37
11
Denizlispor
31
10
9
12
43
43
0
36
12
Adana Demirspor
31
8
13
10
43
46
-3
34
13
Manisaspor
31
9
9
13
43
48
-5
33
14
Samsunspor
31
8
8
15
25
42
-17
32
15
Bandırmaspor
31
8
7
16
40
49
-9
31
16
Şanlıurfaspor
31
7
9
15
34
43
-9
30
17
Gaziantep BŞB
31
7
9
15
31
42
-11
30
18
Mersin İ.Y.
31
6
10
15
28
60
-32
25