Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanarya Adalarında gerçekleşen FIA Avrupa Ralli Şampiyonasında yarışan Çek ralli yarışçısı Tomasz Kasperczyk ölümden döndü. Yarışta zaman kazanmak için uçurum kenarındaki viraja süratle giren Karperczyk virajı alamayınca bariyerlere çarparak durabildi. Uçuruma yuvarlanmaktan kıl payı kurtulan sürücü, araçtan çıkarak iyim anlamına gelen ’OK’ yazısını yarışı takip eden Helikopter’e gösterdi. Otomobil ağır hasar alırken pilot ve kopilot yara almadan kurtuldu.

