Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Uğur Aktaş ve Tuba Yakan'ı tebrik etti.Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Aktaş ve Yakan'a telgraf göndererek, kutladı.Uğur Aktaş, 52. Avrupa Şampiyonası erkek kumite 84 kiloda, Tuba Yakan da kadınlar kumite 55 kiloda altın madalya kazanmıştı.